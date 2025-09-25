Irmão de Vini Jr posta foto com Virgínia e as filhas na mansão do jogador no Rio: 'Família'

Em meios a rumores de um novo relacionamento, mais uma pista do envolvimento entre Virgínia Fonseca e Vinicius Júnior surgiu. Netinho, irmão do jogador, postou para amigos íntimos, nas redes sociais, uma foto dele com a influenciadora e suas filhas, Maria Flor e Maria Alice, com a palavra "família" na legenda do post.

Virgínia visitou a mansão do jogador, que fica na Zona Oeste do Rio, com as filhas no último domingo (21), após ser coroada como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. Nas redes sociais, a própria influenciadora publicou um registro na mansão.

As redes sociais estão alvoroçadas com a possibilidade de um relacionamento entre o jogador do Real Madrid e a influenciadora. Nem Virgínia ou Vini Jr falam sobre o assunto, mas seguidores já perceberam algumas postagens onde parece que os dois estão no mesmo ambiente.

Recentemente, Virgínia Fonseca fez uma viagem para a Espanha e internautas levantaram a hipótese que ela tenha ficado hospedada na casa de Vinicius. A mãe da influenciadora chegou a publicar uma foto ao lado da mãe do jogador de futebol, com a legenda "uma nova amizade".

