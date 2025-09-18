MC Poze do Rodo tem Land Rover roubada no Recreio

O MC Poze do Rodo teve seu carro, uma Land Rover blindada, roubada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (18). O artista não estava no veículo, que havia sido emprestado a dois amigos. Poze falou sobre a situação em suas redes sociais.

"Tô aqui em casa vendo Champions League, aí vêm o Léo e o Loirinho pedindo a Defender pra ir na rua. Dez minutos depois eles ligam dizendo que foi assaltado, aqui no Recreio dos Bandeirantes, em frente ao Mundial", contou.

Apesar do crime, o cantor afirmou estar tranquilo, devido o fato do veículo ter seguro e considerar que o carro será encontrado.

"Preocupação nenhuma. Uma que o carro tem seguro. E outra: o carro vai aparecer. O carro é meu. Pode ter sido levado para qual área for, o carro vai aparecer. Só isso. Tem maluco e corajoso pra tudo. Nem fico naquele pique nervoso. Fico tranquilão", afirmou.

O cantor ainda falou sobre qual seria sua reação se estivesse no veículo no momento do crime: "Se pega papai na pista, com carro blindado, eu jogo é pro alto. Papo é reto. Não oriento vocês a fazer isso, mas eu..".

Por fim, o MC pediu ajuda para encontrar a Land Rover: "Quem ver o carro passando em qualquer lugar, já fala com papai aqui, que nós vai na direção". De acordo com a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), o caso ainda não foi registrado.