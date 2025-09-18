Bia Haddad é eliminada nas oitavas de final do WTA 500 de Seul

A brasileira Bia Haddad foi eliminada pela alemã Ella Seidel, após 3h30 de partida, nas oitavas de final da WTA 500 de Seul, realizado na Coreia do Sul, nesta quinta-feira (18). Depois de ter o match point a seu favor, Bia perdeu por 2 sets a 1, para a 105ª do ranking.

A paulista já havia sofrido na rodada anterior devido um mal-estar e precisou se superar para confirmar seu favoritismo. Com a eliminação, Bia deve sofrer uma queda brusca no ranking mundial feminino de tênis, caindo de 27º para 40º.

A partida começou difícil mas a brasileira saiu na frente e garantiu a parcial 7/4 no primeiro set.

A atleta alemã melhorou seu jogo e conseguiu superar Bia, empatando a partida e levando a decisão para o terceiro e derradeiro set. Após estar vencendo pela parcial de 5 a 3, a brasileira sofreu a virada e viu a adversária avançar as quartas de final da competição.

Bia Haddad ainda compete no WTA 500 Seul, na chave de duplas ao lado da alemã Laura Siegemund.