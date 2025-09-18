Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2993 | Euro R$ 6,242
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Bia Haddad é eliminada nas oitavas de final do WTA 500 de Seul

Tenista caiu para a alemã Ella Seidel por 2 sets a 1

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de setembro de 2025 - 18:52
Bia Haddad, à esquerda, na partida contra Ella Seide
Bia Haddad, à esquerda, na partida contra Ella Seide -

A brasileira Bia Haddad foi eliminada pela alemã Ella Seidel, após 3h30 de partida, nas oitavas de final da WTA 500 de Seul, realizado na Coreia do Sul, nesta quinta-feira (18). Depois de ter o match point a seu favor, Bia perdeu por 2 sets a 1, para a 105ª do ranking.

A paulista já havia sofrido na rodada anterior devido um mal-estar e precisou se superar para confirmar seu favoritismo. Com a eliminação, Bia deve sofrer uma queda brusca no ranking mundial feminino de tênis, caindo de 27º para 40º.

A partida começou difícil mas a brasileira saiu na frente e garantiu a parcial 7/4 no primeiro set.

Leia também:

Aniversário do Horto do Fonseca terá show de Dudu Nobre

'Ela o tratava como um Deus': Dor e revolta marcam a despedida de Shayene Araújo

A atleta alemã melhorou seu jogo e conseguiu superar Bia, empatando a partida e levando a decisão para o terceiro e derradeiro set. Após estar vencendo pela parcial de 5 a 3, a brasileira sofreu a virada e viu a adversária avançar as quartas de final da competição. 

Bia Haddad ainda compete no WTA 500 Seul, na chave de duplas ao lado da alemã Laura Siegemund. 

Tags:

Bia Haddad Tênis torneio

Matérias Relacionadas