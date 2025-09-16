INSS RJ oferece mais 360 vagas para atendimento de BPC/LOAS no próximo sábado (20)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizou, no último sábado (13), 381 atendimentos de Serviço Social em três agências do Rio de Janeiro: Duque de Caxias, Ramos e Engenheiro Trindade. A ação foi voltada para o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), que é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Em Duque de Caxias, foram feitas 141 avaliações sociais. Na agência de Ramos, foram 122, e em Engenheiro Trindade, 118 atendimentos. Com isso, mais de 97% das pessoas agendadas compareceram.

Mais vagas

No próximo sábado, 20 de setembro, o INSS vai continuar com o reforço nos atendimentos, abrindo mais 360 vagas para avaliações sociais. Dessa vez, o plantão ocorrerá nas agências de São Gonçalo (180 vagas), Nova Iguaçu (120 vagas) e Miguel Lemos (60 vagas).

Os agendamentos podem ser feitos pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. “Fazer os atendimentos do BPC, especialmente antecipando os agendamentos, tem sido uma experiência muito marcante para mim, tanto como profissional quanto como pessoa. A cada conversa e a cada história de vida, vejo o quanto nosso trabalho, como assistente social, pode realmente fazer a diferença”, destaca Joelma Cursino, chefe do Serviço Social da Superintendência Regional do INSS no Rio de Janeiro.