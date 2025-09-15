Empresário fundador de franquia de pizzaria morre em salto de paraquedas no Rio

Gabriel tinha saltado de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva e o paraquedas que iria desacelerar a queda não abriu como esperado - Foto: Reprodução/Instagram

Gabriel tinha saltado de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva e o paraquedas que iria desacelerar a queda não abriu como esperado - Foto: Reprodução/Instagram

O empresário Gabriel Farrel Cortes, 31, fundador da franquia de pizzarias Borda e Lenha, morreu após saltar de paraquedas na região da Barra da Tijuca, na manhã deste domingo (14). Ele tinha saltado de paraquedas de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, mas o equipamento não abriu como esperado.

Segundo informações da Polícia Civil, o caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia na Barra da Tijuca, e agentes realizam diligências para apurar os fatos.

Conforme registro de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe se deslocou por volta das 8h40 até o Hospital Municipal Lourenço Jorge para verificar uma ocorrência de lesão corporal.

No local, o pai da vítima, Severino Costes, informou que seu filho fez o salto de paraquedas na altura da Ilha 2, na Reserva, porém o equipamento apresentou um defeito e o paraquedas não abriu.

Franquia de pizzaria

Gabriel Farrel era formado em Engenharia, mas deixou o setor para seguir sua paixão pela culinária. Ele começou com uma pizzaria móvel para eventos e depois fundou a Borda e Lenha, voltado para o delivery. O empreendimento cresceu e virou uma rede de pizzarias.

Com mais de 60 mil seguidores no Instagram e no TikTok, redes nas quais postava pensamentos sobre empreendedorismo e imagens suas praticando esportes radicais, como paramotor (parapente impulsionado por motor) e basejump (saltos de paraquedas de bases fixas). Gabriel ficou nacionalmente conhecido após sua participação no programa "Shark Tank Brasil", em 2021.

Última postagem

Em seu último post, feito no sábado (13), um dia antes do acidente, o empresário publicou um vídeo em que aparece correndo no nascer do sol na Praia de São Conrado e escreveu uma mensagem: "Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível".

Em seu último post, Gabriel escreveu a seguinte mensagem: "Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível" | Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, amigos, entre eles a atriz Dandara Mariana, lamentaram a morte do empresário, definido como uma pessoa sempre de bem com a vida, alto astral e divertida.

"Que tristeza meu Deus… Gabriel… Vc foi um cara tão legal!!! Paz, muita paz", escreveu ela.

Seu sócio, José Carlos Semenzato, fez uma publicação nas redes sociais afirmando que Farrel faleceu "fazendo o que mais gostava". Semenzato lamentou o ocorrido e prestou condolências aos familiares e amigos do empresário.

O velório de Gabriel deve começar por volta das 15h10, desta segunda-feira (15), sala 5 do Cemitério da Penitência, Rio de Janeiro.