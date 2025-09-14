Morre Hermeto Pascoal, aos 89 anos, um dos maiores gênios da música brasileira

O compositor, multi-instrumentista e arranjador Hermeto Pascoal morreu neste sábado (13), aos 89 anos. O falecimento do artista, reconhecido internacionalmente, foi confirmado pela família nas redes sociais.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva", informava texto no perfil oficial de Hermeto no Instagram.

Desde o dia 30 de agosto, o artista estava internado no Hospital Samaritano Barra, na Zona Sudoeste do Rio, em decorrência de complicações de uma fibrose pulmonar. "A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos", disse o hospital em nota.

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal nasceu no dia 22 de junho de 1936, em Lagoa da Canoa, localizada no agreste de Alagoas, e assim cresceu embalado pela sonoridade do interior nordestino. Por ser albino, Hermeto não pôde trabalhar, durante a infância, na lavoura, porém se encontrou na música. Desde novo, aprendeu a tocar sanfona e, por causa de seu ouvido absoluto, desenvolveu boa relação com os sons da natureza em seu dia a dia.

Sua carreira teve início em programas de rádio e grupos regionais, porém ganhou destaque nacional nos anos 60, quando foi morar no Rio de Janeiro, no bairro Jabour, na Zona Oeste. Na década seguinte, se transformou em uma personalidade central que transitava pelo choro, pelo jazz, pela música erudita e pela improvisação livre.

Hermeto foi apelidado como ‘O Bruxo’, por conseguir transformar qualquer objeto em instrumento musical. Ele transformava o barulho da água e o coaxar dos sapos em música que fazia parte de suas composições. Esse talento chamou a atenção de Miles Davis, que gravou uma de suas músicas no álbum Live-Evil (1971).

Durante seus anos de trabalho, conquistou discos históricos como: A Música Livre de Hermeto Pascoal (1973), Slaves Mass (1977) e Hermeto Pascoal e Grupo (1982). As apresentações de Hermeto eram marcadas pelo improviso radical e pela comunhão com os fãs.

Outra área em que Hermeto teve destaque foi a de arranjador e educador musical. No ano de 1996, marcou a história por compor uma peça por dia durante todo o ano, resultando em mais de 400 partituras. Em seus últimos anos de vida, o artista continuava fazendo o que gostava, gravando e se apresentando, agora para as novas gerações.