Após rumores de que estaria em um asilo, Renato Aragão surge se exercitando ao lado de personal trainer

Após Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão desmentir, na última quinta-feira (11), que ele passou a morar em um lar para idosos, o artista de 90 anos surgiu num vídeo dançando e se exercitando ao lado de um personal trainer num espaço de sua casa fazendo uma atividade ao ar livre.

O jovem fez um vídeo desmentindo as notícias falsas que circulavam pelas redes sociais. Lívian afirmou que o pai está bem e em casa.

"Eu acho que é um absurdo eu estar tendo que fazer esse vídeo. Imagine gravar um vídeo ao lado de um senhor de 90 anos, só pra dizer que não, ele não está internado em um asilo como dizem aí nas redes sociais.

"Deixando claro que o que não faltam por aí, é gente para confirmar que ele está em casa. Até porque ele está gravando, postando nas redes sociais, ele está fazendo a ginástica dele e compartilhando com vocês, está imerso em novos projetos que em breve vocês verão, mas claro, na medida do possível de um senhorzinho de 90 anos. E mesmo assim inventaram uma mentira absurda sobre mim, meu pai e minha família", continuou a atriz.