Menino de 12 anos morre após se engasgar com pipoca em Santa Catarina

O menino passou três dias lutando pela vida na UTI

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de setembro de 2025 - 10:57
O menino ficou internado na UTI, respirando com o auxílio de aparelhos, mas não resistiu

Após três dias internado, um menino de 12 anos morreu nesta sexta-feira (12), por ter se engasgado com pipoca em casa, na cidade de Massaranduba, no Norte de Santa Catarina.

O menino engasgou ao comer pipoca
O menino engasgou ao comer pipoca |  Foto: Reprodução - Getty Images/iStockphoto

De acordo com os Bombeiros Voluntários do município, o menino teve uma parada cardiorrespiratória na última terça-feira (9), enquanto comia pipoca.

Os primeiros socorros foram prestados pela família do menino, que o levou para o pronto atendimento da cidade. Logo em seguida, os bombeiros o levaram para o Hospital Jaraguá, em Jaraguá do Sul.

A partir disso, o menino ficou internado na UTI, respirando com o auxílio de aparelhos.

A mãe da criança lamentou a morte do filho nas redes sociais. Em publicações, antes do falecimento, ela havia pedido por um milagre . “O não de Deus dói”, escreveu.

A perda também foi sentida por familiares e amigos, que expressaram apoio e solidariedade.

“Que Deus possa confortar você e sua família por essa perda tão grande. Não imagino a dor que você deve estar sentindo”, disse uma amiga no perfil da mãe.

