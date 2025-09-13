Cantor sertanejo morre aos 25 anos em acidente de carro no Rio
Iago Medeiros Melo havia se apresentado pouco antes em um show em um restaurante no Centro de Cambuci e estava voltando para casa
Um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (13) resultou na morte do jovem cantor sertanejo Iago Medeiros Melo, de 25 anos, natural de Aperibé, no Noroeste do Rio. O artista, conhecido na região por suas apresentações em eventos locais, havia se apresentado pouco antes de um show em um restaurante no Centro de Cambuci e estava voltando para casa.
De acordo com as informações divulgadas, o carro em que o artista saiu da pista na altura da milha 92 da RJ-158, no distrito de Portella, em Itaocara. O veículo capotou e caiu em uma área de pastagem.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, Iago já estava sem vida. Após perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna, onde aguarda liberação para o sepultamento.
Nas redes sociais, a Prefeitura de São Fidélis manifestou pesar pela morte do artista, destacando sua presença em diversos eventos da cidade e que ele estava confirmado para se apresentar no 3º Wod Wars Festival, que ocorreria na próxima semana.
"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Iago Melo. Manifestamos nossas condolências aos familiares, amigos e fãs. Que sua arte e lembrança permaneçam vivas na memória de todos que acompanharam seu talento", disse a nota oficial.