Mutirão de Negociação de Dívidas termina nesta sexta-feira no RJ

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o PROCON-RJ lembram que hoje (11) e sexta (12) são os últimos dias para os consumidores da capital e de outros 11 municípios aproveitarem o mutirão para negociar suas dívidas com condições especiais.

Só na capital, nos três primeiros dias de mutirão, foram negociados quase R$ 4 milhões em dívidas, com descontos que chegam a 100%.

Entre os casos de maior destaque, um consumidor carioca conseguiu reduzir uma dívida bancária de R$ 385.295,94 para apenas R$ 429,30, alcançando um desconto de 99,89%. Outro, que tinha dívida com uma concessionária de água, conseguiu 100% de desconto em uma conta de R$ 10.571,34.

Já em Macaé, outro consumidor obteve 97% de desconto, transformando uma dívida de R$ 17.414,06 em R$ 542,38.

Enquanto em São Pedro da Aldeia, um consumidor conseguiu desconto de 99,6% em uma negociação com um banco pagando apenas R$ 387,19 de uma dívida de R$ 93.191,77

Além dos municípios citados, participam do mutirão: Campos, Itaperuna, Angra dos Reis, Petrópolis, Teresópolis, Rio das Ostras, Mesquita, Mangaratiba e Niterói, todos com atendimentos até sexta-feira (12/09).

Na capital, o atendimento acontece na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 – Cidade Nova.

Locais do mutirão

*Capital – 8 a 12 de setembro*

Rio de Janeiro: Sede do Procon-RJ - Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121 – 2º Andar – Cidade Nova

Horário: retirada das senhas: 9h às 12h

Atendimento até a última pessoa com senha

*Região Metropolitana - 10 a 12 de setembro*

- Niterói- PROCON Niterói – Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 481/Loja – Centro

Horário: 10h às 16h

- Mesquita - PROCON Mesquita – Av. Presidente Costa e Silva, nº 1513 – Centro

Horário: 9h às 16h

*Região dos Lagos – 10 a 12 de setembro*

- São Pedro da Aldeia - PROCON Aldeense – Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136 – Centro

Horário: 9h às 16h

- Rio das Ostras - PROCON Rio das Ostras – Av. das Casuarinas, nº 595 – Âncora (Centro de Cidadania)

Horário: 9h às 17h

Agendamento: WhatsApp (22) 2771-6581

*Região Serrana - 10 a 12 de setembro*

- Petrópolis - PROCON Petrópolis – Rua Dr. Moreira da Fonseca, nº 33 – Centro

Horário: 10h às 17h

- Teresópolis - Praça Olímpica – Rua Manoel Madruga, nº 121 – Várzea (Parque Regadas)

Horário: Atendimento das 10h às 17h

Distribuição de senhas: 10h às 13h

*Região Norte Fluminense – 10 a 12 de setembro*

- Macaé - Praça Washington Luís – Rua Tenente Coronel Amado, nº 145 – Centro

Horário: 9h às 16h

Empresas confirmadas: Enel; BRK; CEF; Itaú

- Campos dos Goytacazes - Ginásio do Automóvel Clube Fluminense – Rua Siqueira Campos – Centro

Horário: Atendimento das 10h às 16h

Distribuição de senhas: 9h às 12h

Empresas confirmadas: CEF; Enel; Águas do Paraíba; Itaú

*Região Noroeste Fluminense – 10 a 12 de setembro*

- Itaperuna - PROCON Itaperuna – Av. Porto Alegre, nº 267 – Bairro Cidade Nova

Horário: 10h às 16h

Distribuição de senhas: 9h às 13h

Empresa confirmada: Itaú

*Região Costa Verde – 10 a 12 de setembro*

- Mangaratiba - PROCON Mangaratiba – Av. Vereador Célio Lopes, nº 61 – Centro

Horário: 9h às 16h

Empresa confirmada: Itaú

- Angra dos Reis - PROCON Angra – Rua da Conceição, nº 255 – Centro

Horário: 9h às 16h

Empresa confirmada: Enel