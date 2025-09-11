Mutirão de Negociação de Dívidas termina nesta sexta-feira no RJ
A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e o PROCON-RJ lembram que hoje (11) e sexta (12) são os últimos dias para os consumidores da capital e de outros 11 municípios aproveitarem o mutirão para negociar suas dívidas com condições especiais.
Só na capital, nos três primeiros dias de mutirão, foram negociados quase R$ 4 milhões em dívidas, com descontos que chegam a 100%.
Entre os casos de maior destaque, um consumidor carioca conseguiu reduzir uma dívida bancária de R$ 385.295,94 para apenas R$ 429,30, alcançando um desconto de 99,89%. Outro, que tinha dívida com uma concessionária de água, conseguiu 100% de desconto em uma conta de R$ 10.571,34.
Já em Macaé, outro consumidor obteve 97% de desconto, transformando uma dívida de R$ 17.414,06 em R$ 542,38.
Enquanto em São Pedro da Aldeia, um consumidor conseguiu desconto de 99,6% em uma negociação com um banco pagando apenas R$ 387,19 de uma dívida de R$ 93.191,77
Além dos municípios citados, participam do mutirão: Campos, Itaperuna, Angra dos Reis, Petrópolis, Teresópolis, Rio das Ostras, Mesquita, Mangaratiba e Niterói, todos com atendimentos até sexta-feira (12/09).
Na capital, o atendimento acontece na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 – Cidade Nova.
Locais do mutirão
*Capital – 8 a 12 de setembro*
Rio de Janeiro: Sede do Procon-RJ - Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121 – 2º Andar – Cidade Nova
Horário: retirada das senhas: 9h às 12h
Atendimento até a última pessoa com senha
*Região Metropolitana - 10 a 12 de setembro*
- Niterói- PROCON Niterói – Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 481/Loja – Centro
Horário: 10h às 16h
- Mesquita - PROCON Mesquita – Av. Presidente Costa e Silva, nº 1513 – Centro
Horário: 9h às 16h
*Região dos Lagos – 10 a 12 de setembro*
- São Pedro da Aldeia - PROCON Aldeense – Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136 – Centro
Horário: 9h às 16h
- Rio das Ostras - PROCON Rio das Ostras – Av. das Casuarinas, nº 595 – Âncora (Centro de Cidadania)
Horário: 9h às 17h
Agendamento: WhatsApp (22) 2771-6581
*Região Serrana - 10 a 12 de setembro*
- Petrópolis - PROCON Petrópolis – Rua Dr. Moreira da Fonseca, nº 33 – Centro
Horário: 10h às 17h
- Teresópolis - Praça Olímpica – Rua Manoel Madruga, nº 121 – Várzea (Parque Regadas)
Horário: Atendimento das 10h às 17h
Distribuição de senhas: 10h às 13h
*Região Norte Fluminense – 10 a 12 de setembro*
- Macaé - Praça Washington Luís – Rua Tenente Coronel Amado, nº 145 – Centro
Horário: 9h às 16h
Empresas confirmadas: Enel; BRK; CEF; Itaú
- Campos dos Goytacazes - Ginásio do Automóvel Clube Fluminense – Rua Siqueira Campos – Centro
Horário: Atendimento das 10h às 16h
Distribuição de senhas: 9h às 12h
Empresas confirmadas: CEF; Enel; Águas do Paraíba; Itaú
*Região Noroeste Fluminense – 10 a 12 de setembro*
- Itaperuna - PROCON Itaperuna – Av. Porto Alegre, nº 267 – Bairro Cidade Nova
Horário: 10h às 16h
Distribuição de senhas: 9h às 13h
Empresa confirmada: Itaú
*Região Costa Verde – 10 a 12 de setembro*
- Mangaratiba - PROCON Mangaratiba – Av. Vereador Célio Lopes, nº 61 – Centro
Horário: 9h às 16h
Empresa confirmada: Itaú
- Angra dos Reis - PROCON Angra – Rua da Conceição, nº 255 – Centro
Horário: 9h às 16h
Empresa confirmada: Enel