Andressa Urach faz primeiro ensaio oficial pela Porto da Pedra

"Voltar [para a Sapucaí] justamente com um enredo que fala de superação feminina mostra que estou pronta para viver um novo ciclo", destaca influenciadora - Foto: Divulgação/Jeferson Souza/CO Assessoria

"Voltar [para a Sapucaí] justamente com um enredo que fala de superação feminina mostra que estou pronta para viver um novo ciclo", destaca influenciadora - Foto: Divulgação/Jeferson Souza/CO Assessoria

A nova musa do Carnaval do Rio, Andressa Urach, realizou seu primeiro ensaio oficial pela gonçalense Unidos do Porto da Pedra, escola da Série Ouro. Nas imagens, ela aparece em um figurino branco com plumas e detalhes dourados, unhas vermelhas e sandálias douradas, simbolizando uma nova fase em sua trajetória.

“É como se eu estivesse vivendo a minha estreia. O coração dispara, a ansiedade mistura com a alegria. Estar na Sapucaí como musa da Porto da Pedra é um sonho que exige responsabilidade e dedicação total”, disse a influenciadora.

O enredo da escola de São Gonçalo para 2026, “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, homenageia as profissionais do sexo. “Quando li o tema, me emocionei. Não é só Carnaval, é uma parte da minha história. Transformar dor em arte e dar voz a tantas mulheres que ainda são invisíveis é muito especial para mim”, afirmou.

Leia também:

➢ Internautas reagem a batismo “fora do padrão” de filho de Virgínia Fonseca

➢ Itaboraí celebra 215 anos da Casa de Cultura com programação durante todo o mês de setembro



No ensaio, Andressa comentou críticas recebidas no passado e definiu o retorno à Sapucaí como um recomeço. “No começo, os ataques me machucavam muito. Hoje aprendi a transformar isso em combustível. Se tentam me diminuir, uso essa energia para crescer ainda mais. Já não sou refém das opiniões alheias. A avenida é liberdade. Voltar justamente com um enredo que fala de superação feminina mostra que estou pronta para viver um novo ciclo e brilhar de novo”,

A Unidos do Porto da Pedra desfila na Série Ouro no sábado, 14 de fevereiro de 2026, como a sétima escola da noite na Marquês de Sapucaí. O horário oficial será divulgado pela Liga RJ.