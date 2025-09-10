Itaboraí celebra 215 anos da Casa de Cultura com programação durante todo o mês de setembro

As comemorações contam com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável pelo tombamento da Casa de Cultura - Foto: Divulgação

As comemorações contam com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável pelo tombamento da Casa de Cultura - Foto: Divulgação

Itaboraí comemora neste mês de setembro, duas datas marcantes para a memória e identidade do município: os 215 anos da construção da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) e os 130 anos de nascimento de Heloísa Alberto Torres, importante antropóloga e primeira mulher a dirigir o Museu Nacional.

A programação especial, realizada ao longo de setembro, inclui palestras, exposições e atividades culturais, reforçando a relevância da Casa de Cultura para a preservação do patrimônio histórico e para a difusão do legado de Heloísa Alberto Torres.

Leia também:

Torcida do Botafogo esgota ingressos para decisão contra o Vasco

Governo define indenização e pensão para crianças vítimas do Zika vírus

A agenda começou nesta terça-feira (09/09), com a capacitação dos funcionários da CCHAT, e seguirá até o dia 27 de setembro, com destaque para a exposição “Memórias e dedicatórias da CCHAT”, além de palestras sobre a trajetória de Heloísa Alberto Torres, sua relação com os povos indígenas e a importância da Casa no contexto do patrimônio do Leste Fluminense.

O encerramento será com o Sarau (Uni)versos Livres especial, em homenagem às duas datas comemorativas.

Para o subsecretário municipal de Cultura e gestor da Casa de Cultura, Alan Mota, a celebração reforça o compromisso da cidade com sua memória.

"A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres é um marco da história de Itaboraí e do Brasil. Celebrar seus 215 anos de construção e os 130 anos de nascimento de Heloísa é valorizar não apenas a preservação do nosso patrimônio, mas também a trajetória de uma mulher pioneira, que abriu caminhos na ciência e na cultura. Este mês é uma oportunidade de reafirmar a importância da memória como força transformadora para o futuro”, expressou Alan Mota.

As comemorações contam com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável pelo tombamento da Casa de Cultura, reafirmando o espaço como um centro de difusão cultural e histórica do município.

Confira a programação completa:

10/09

18h: Abertura da exposição “Memórias e dedicatórias da CCHAT”

16/09

18h: Palestra - Histórias de Heloísa Alberto Torres e sua relação com os povos indígenas, com o Prof. Paulo Maia

17/09

18h: Palestra - O acervo de Heloísa Alberto Torres: cuidados e preservação, com José Benito Yárritu Abellás, Coord. do trabalho de conservação e digitalização do acervo da CCHAT no MAST

18/09

18h: Palestra - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres no contexto do patrimônio do Leste Fluminense, com Prof. Rui Aniceto Nascimento Fernandes da FFP/UERJ

27/09

17h: Sarau (Uni)versos Livres especial de 215 anos da CCHAT e 130 anos de Heloísa Alberto Torres