Internautas reagem a batismo “fora do padrão” de filho de Virgínia Fonseca

José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, celebra o primeiro ano de vida com batizado e festa luxuosa em Goiânia - Foto: Reprodução - Instagram

Na comemoração de seu primeiro ano de vida, José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, teve dois momentos marcantes: o batizado e uma festa luxuosa, ambos realizados na última terça-feira (9), em Goiânia, Goiás. Os eventos destacaram o carisma do pequeno herdeiro e reuniram familiares e amigos próximos.

A cerimônia de batismo aconteceu na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, uma igreja católica localizada na capital goiana. O ritual foi conduzido pelo padre Marcos Rogério. José Leonardo teve como padrinho Hebert Gomes, amigo de longa data da influenciadora, e como madrinha Monyque Isabella, irmã do cantor Zé Felipe.



Nas redes sociais, o que mais chamou a atenção dos internautas foram as roupas sofisticadas usadas por José Leonardo e a forma como o batismo foi realizado. Em vez de apenas molhar a cabeça da criança, como é tradicional no rito católico, o padre mergulhou o corpo inteiro do menino na água.

“Que roupinha mais estranha, não é possível”, escreveu uma internauta no Instagram. “Mas o batismo católico não é a cabeça pura da criança molhada pela água?”, perguntou outro. “Isso não existe. Nao molhou a cabeça? A roupa? Nunca vi”, observou um terceiro. “Pensei que só molhava a cabeça! Agora é o corpo todo? A criança sai toda molhada e molhando o padrinho tbm”, escreveu mais um.

Apesar das críticas, os internautas também elogiaram Poliana Rocha, avó do herdeiro, que segundo eles estava elegante no templo religioso, com um vestido longo e branco.

“Super elegante. Poli, é uma verdadeira inspiração! Que família linda!", escreveu uma internauta.

Primeiro aniversário de José Leonardo

A segunda comemoração do primeiro ano de vida de José Leonardo, foi uma mega festa de aniversário na “Casa VF”, um salão de festas de luxo de Virginia, que também se encontra na capital de Goiânia. O tema escolhido foi “Fazenda de José Leonardo”, fazendo referência ao avô do menino.