Emprego jovem: McDonald’s abre 180 vagas para Macaé, Região dos Lagos e Rio de Janeiro

No município carioca, ao todo são 40 vagas para os restaurantes da Barra e Jacarepaguá - Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

O McDonald’s está oferecendo 180 novas oportunidades de trabalho nos restaurantes das cidades da Região dos Lagos - Cabo Frio (50), Araruama (50) e São Pedro da Aldeia (20) - Macaé (20) e Rio de Janeiro (40). No município carioca, ao todo são 40 vagas para os restaurantes da Barra e Jacarepaguá.

As vagas, destinadas para pessoas com e sem deficiência, são para o cargo de Atendente de restaurante. Os candidatos devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio e não é exigida experiência anterior.

A companhia é reconhecida por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil. Na empresa, eles têm acesso a uma oportunidade profissional justa e contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, Wellhub, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Além disso, os contratados passam a fazer parte de um programa de capacitação e desenvolvimento, que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais e gera condições para que todas as pessoas possam alcançar o crescimento profissional dentro ou fora da companhia.

Para concorrer às vagas do Rio, os interessados devem ir presencialmente nos restaurantes do Barrashopping, de segunda a sexta, das 10h às 17h. Quem for de Macaé, pode entrar em contato via whatsapp com os seguintes números: 22 99863-6442 e 22 99889-2605. Já para as vagas na Região dos Lagos, o whatsapp para contato é o 22 99854-9918.

