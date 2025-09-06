Internado desde quarta (03), Raul Gil tem previsão de alta divulgada

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, pode receber alta na próxima semana. Internado desde a última quarta-feira (03) em São Paulo, o ícone da TV brasileira tem apresentado melhoras e pode receber alta até a próxima terça (09), de acordo com relato de Raul Gil Júnior, filho do apresentador.

“Meu pai está descansando. Ontem recebemos a visita do Dr. Felizola no quarto e, graças a Deus, a saúde dele está estável. Existe a possibilidade de alta entre segunda e terça-feira”, disse o filho de Raul Gil em relato ao jornal “O Dia”. O apresentador foi internado no Hospital Moriah por conta de um quadro de diverticulite aguda e desidratação.

Leia também:

➢ Flim 2025: Em sua maior edição, Festa Literária Internacional de Maricá atrai centenas de pessoas no primeiro dia de evento

➢ Deputado federal Altineu Côrtes falou com OSG sobre anistia, escândalo do INSS e julgamento de Bolsonaro; “injustiça muito grande”

De acordo com a unidade, Raul passou por uma bateria de exames e está sob os cuidados do médico cardiologista Dr. Sérgio Felizola. Antes desta, a última internação de Raul Gil havia acontecido em maio de 2023, quando ficou hospitalizado no Hospital Albert Einstein, também em São Paulo, por conta de hiperplasia da próstata. Na época, ele passou por uma cirurgia na região.