Gkay é a nova musa do Salgueiro: 'Vermelho e branco conquistou meu coração'

A escola de samba Salgueiro tem uma nova musa para o Carnaval de 2026, a influenciadora Gessica Kayane, também conhecida como Gkay. O anúncio foi feito pela famosa nas redes sociais, nesta terça-feira (2) e contou que desde criança sentia esse desejo, afirmando que está comprometida com a agremiação.

"Vermelho e branco conquistou meu coração e já bate no ritmo do Salgueiro! É uma honra imensa ser anunciada como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026. Desde menina sonhei em viver esse momento e agora chegou a hora de me dedicar 100% para brilhar na Sapucaí. Salve o Salgueiro", escreveu Gkay.

"Minha preparação já começou e vou me dedicar 100% ao Salgueiro para viver esse momento com toda a entrega e amor. Isso envolve a rotina de treino, preparação física, cuidar do meu corpo, alimentação e muito foco. Sou uma pessoa extremamente comprometida e com certeza o Salgueiro pode esperar isso de mim", ressaltou a influenciadora.

Para o próximo carnaval, o Salgueiro trará para a Marquês de Sapucaí o enredo: "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", sendo uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães.

A ideia principal é trazer de volta alguns personagens e universos criados por Rosa, como bruxas, piratas, reis, loucos, poetas, cortes e criaturas fantásticas, todos juntos para contar e cantar ao longo do desfile, as aventuras da carnavalesca. A escola de samba será a última a atravessar a Sapucaí pelo Grupo Especial, na terça-feira de Carnaval, no dia 17 de fevereiro.