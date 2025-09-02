Saiba motivo de saída de Bonner do Jornal Nacional após 29 anos

A saída de Bonner do JN vinha sendo planejada há cinco anos - Foto: Reprodução/TV Globo

A saída de Bonner do JN vinha sendo planejada há cinco anos - Foto: Reprodução/TV Globo

Nessa segunda-feira (1), dia em que o Jornal Nacional completa 56 anos, William Bonner e a TV Globo oficializaram a data em que o jornalista deixará a bancada do telejornal. A despedida acontece em 3 de novembro, e a partir de 2026 ele passará a integrar a equipe do Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg.

A saída de Bonner do JN vinha sendo planejada há cinco anos. O motivo central foi o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades ligadas ao comando do noticiário mais assistido do país, além de dedicar mais tempo a novos projetos pessoais e profissionais.

Com quase três décadas no programa, 29 anos no total, sendo 26 como editor-chefe, Bonner afirmou que sua principal vontade era desacelerar.

“No aniversário do JN, que nem é de número redondo, sem lançamento de livro ou série especial, revelamos a decisão que mais exigiu preparação. Foram cinco anos desde a primeira conversa com a direção de jornalismo sobre a necessidade de reduzir a carga horária e as responsabilidades da chefia e da apresentação”, explicou Bonner em comunicado.

Segundo ele, foi preciso superar a fase mais crítica da pandemia, estruturar sucessões e preparar sucessores até que o anúncio pudesse ser feito.

“Alguns números ajudam a dimensionar meu desejo de mudar o ritmo: são 29 anos e quatro meses de JN, dos quais 26 como chefe da equipe de editores, conduzindo reuniões, avaliando pautas, planejando edições e levando notícias a milhões de brasileiros”.

"Foi num momento em que muita gente repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. Na época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu senti que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer [...]", revelou.

