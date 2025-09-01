Influenciadora Ruivinha de Marte anuncia estreia no fisiculturismo

A influenciadora Ruivinha de Marte anunciou que irá fazer sua estreia como atleta de fisiculturismo. O comunicado foi feito pela blogueira durante um evento voltado para o mundo fitness, realizado em São Paulo, no último fim de semana.

Conhecida pelo humor irreverente e presença constante nas redes sociais, Anny Bergantin, que usa o nome artístico Ruivinha de Marte, passou por uma grande mudança corporal. Após anos sendo criticada devido a magreza excessiva, a influenciadora nascida em Manaus, ganhou 17 kg de massa muscular, desde que passou a malhar.

"Faz um ano que eu mudei o meu shape e hoje eu estou dando um segundo passo: rumo aos palcos do fisiculturismo", disse a influenciadora em publicação nas redes sociais.

Ruivinha afirmou que nos próximos meses o foco será total na preparação para competir na categoria Biquíni, com estreia prevista ainda nesse ano. O evento e a data não foram revelados.

A preparação da influenciadora será intensa e com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Ruivinha afirmou que a decisão pela categoria não é apenas estética, mas também simbólica.

"Quero mostrar que é possível superar padrões impostos e construir uma nova narrativa de força, beleza e autenticidade."