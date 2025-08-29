Alexandre Côrrea, ex-marido de Ana Hickmann é condenado a um ano de prisão

O empresário Alexandre Côrrea, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado a um ano, um mês e dez dias de prisão em regime aberto após ofender o advogado Roberto Leonessa. A defesa de Alexandre ainda pode recorrer da decisão.

A Justiça de São Paulo decidiu condená-lo pelos crimes de calúnia, difamação e injúria. Durante a participação de Alexandre em um programa do Youtube, realizado em janeiro deste ano, ele usou palavras como "canalha", "verme" e "lixo" para se referir a Roberto.

Em março, durante participação á outro programa, o empresário voltou a xingar o advogado de Ana, se referindo a ele como "asno" e "maldito". Essa é a terceira condenação de Alexandre, em menos de um ano. As outras foram referentes a ofensas realizadas contra a ex-esposa e seu atual companheiro, Edu Guedes.

"Entendemos que não houve prática de crime contra a honra. Reiteramos que Alexandre sempre exerceu seu direito constitucional à liberdade de expressão e que não houve intenção de ofender a honra de qualquer pessoa", disse Bruno Ferullo, que representa Côrrea.

A defesa afirmou que recorrerá da decisão. "Confiamos que as instâncias superiores irão reconhecer a ausência de elementos suficientes para sustentar a condenação. A defesa seguirá adotando todas as medidas jurídicas cabíveis para restabelecer a verdade dos fatos", concluiu.