Juliana Paes é coroada rainha de bateria da Viradouro após 17 anos

A Unidos do Viradouro oficializou, nesse sábado (30), o retorno de Juliana Paes ao posto de rainha de bateria para o Carnaval 2026. A coroação aconteceu na quadra da escola, em Niterói, em uma festa que reuniu integrantes e apaixonados pelo vermelho e branco.

A atriz já havia ocupado a função entre 2004 e 2008 e volta a representar a bateria Furacão Vermelho e Branco após 17 anos. Emocionada, Juliana não conteve as lágrimas ao receber a coroa e agradeceu o convite: “Depois de tanto tempo, meu coração volta a bater no compasso da Viradouro”, disse.

Para a ocasião, a artista escolheu um vestido vermelho brilhante, com fenda e franjas, que chamou a atenção do público. O reencontro também ganha novas fases especiais por coincidir com o enredo da escola, uma homenagem ao mestre de bateria Ciça, que foi quem fez o convite para a atriz reassumir o posto.

Segundo a diretoria da agremiação, o acordo firmado com Juliana Paes vale inicialmente apenas para o Carnaval 2026.