Médico niteroiense lamenta a perda da filha, a atriz Bia Lomelino, em emocionante homenagem

O ortopedista Ronaldo Lomelino, conhecido em Niterói pela carreira médica, comoveu as redes sociais ao prestar uma emocionante homenagem à filha, a atriz Bia Lomelino, que faleceu de forma precoce. Em uma publicação feita nesta quarta-feira (27), ele compartilhou uma foto da jovem e expressou a dor da despedida.

“Hoje me despedi da minha estrelinha. 25 anos de muita, muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós. Agradeço a todos os amigos e parentes que me abraçaram hoje. Essa energia boa conforta e acalma a alma”, escreveu ele.

A publicação foi rapidamente cercada por mensagens de carinho e solidariedade, de fãs, amigos e profissionais que acompanharam a trajetória artística de Bia.

Formada em Artes Cênicas pelo CAL, Bia Lomelino vinha se destacando no teatro musical, com papéis marcantes como Verônica Sawyer em Heathers (2022) e Wendla em O Despertar da Primavera (2020). Ela também estrelou o longa musical Poema!, ainda inédito, dirigido por Jay Vaquer que, inclusive, fez questão de homenagear publicamente o talento e a sensibilidade da atriz.

Além de colegas da arte, professores e diretores que conviveram com ela usaram as redes para relembrar sua doçura, dedicação e brilho nos palcos.

A causa da morte não foi revelada.