Páginas de fofoca se unem e não vão mais divulgar informações sobre Bia Miranda e Gato Preto

O casal se envolveu em um acidente de carro em São Paulo na última semana - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O casal mais polêmico da internet no momento, Bia Miranda e Gato Preto, está sendo “cancelado” por algumas páginas de fofoca que anunciaram nesta segunda-feira (25) que não irão mais divulgar nenhuma notícia relacionada aos influenciadores.

Na última semana, o casal se envolveu em um acidente de carro em São Paulo, que deixou um rapaz ferido. Entre essas e outras polêmicas, é comum que os dois protagonizem postagens das páginas de fofoca no Instagram. Contudo, algumas delas como a “Alfinetei”, "Gossip do Dia”, “Em OFF” e “Circo da Mídia” anunciaram que não irão mais divulgar informações sobre os "influencers".

De acordo com os perfis, “o casal é um desserviço para a sociedade, não assume responsabilidades e apenas se expõe para gerar engajamento”. Internautas aprovaram a decisão e comemoraram.

“Todas as páginas deveriam seguir esse exemplo!”, disse uma seguidora. “Pelo menos uma notícia boa em meio a tanto caos”, comentou um internauta. “Só aceitamos notícia quando for pra anunciar a cadeia mesmo”, escreveu uma terceira pessoa.