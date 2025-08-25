Páginas de fofoca se unem e não vão mais divulgar informações sobre Bia Miranda e Gato Preto
Os influenciadores foram considerados um "desserviço" para a sociedade
O casal mais polêmico da internet no momento, Bia Miranda e Gato Preto, está sendo “cancelado” por algumas páginas de fofoca que anunciaram nesta segunda-feira (25) que não irão mais divulgar nenhuma notícia relacionada aos influenciadores.
Na última semana, o casal se envolveu em um acidente de carro em São Paulo, que deixou um rapaz ferido. Entre essas e outras polêmicas, é comum que os dois protagonizem postagens das páginas de fofoca no Instagram. Contudo, algumas delas como a “Alfinetei”, "Gossip do Dia”, “Em OFF” e “Circo da Mídia” anunciaram que não irão mais divulgar informações sobre os "influencers".
De acordo com os perfis, “o casal é um desserviço para a sociedade, não assume responsabilidades e apenas se expõe para gerar engajamento”. Internautas aprovaram a decisão e comemoraram.
“Todas as páginas deveriam seguir esse exemplo!”, disse uma seguidora. “Pelo menos uma notícia boa em meio a tanto caos”, comentou um internauta. “Só aceitamos notícia quando for pra anunciar a cadeia mesmo”, escreveu uma terceira pessoa.