TOP 10: Bruna Marquezine perde espaço entre os brasileiros mais seguidos no Instagram

Anitta se mantém firme no topo entre as mulheres brasileiras e ocupa a quarta posição geral - Foto: Divulgação

Bruna Marquezine já ocupou o topo entre os brasileiros mais populares do Instagram, mas hoje enfrenta uma nova realidade nas redes sociais. Fora do top 10 nacional, a atriz viu seu número de seguidores ser superado por outras figuras públicas e influenciadoras digitais que ganharam destaque nos últimos anos.

Entre 2016 e 2019, Bruna e Anitta disputavam a liderança entre os perfis femininos mais seguidos do Brasil. No entanto, com o passar do tempo, perdeu posições no ranking.

Atualmente, Bruna aparece na 11ª colocação, com cerca de 44,7 milhões de seguidores. Enquanto isso, Anitta se mantém firme no topo entre as mulheres brasileiras e ocupa a quarta posição geral.

Outras celebridades também cresceram na plataforma e passaram à frente de Bruna, como Tatá Werneck, Larissa Manoela, Maisa Silva e Virginia Fonseca, todas com números expressivos de seguidores e alta atividade digital.

Entre os homens, Neymar continua sendo o brasileiro mais seguido do Instagram.

Confira a lista atual:

1. Neymar (231 mi)

2. Ronaldinho Gaúcho (77,7 mi)

3. Marcelo (68,8 mi)

4. Anitta (63,8 mi)

5. Whinderson Nunes (57,6 mi)

6. Tatá Werneck (56,4 mi)

7. Vinicius Jr. (53,7 mi)

8. Larissa Manoela (53,5 mi)



9. Virginia (52,6 mi)

10. Maisa (48,5 mi)