Lucas Chumbo e Pedro Scooby vencem o Itacoatiara Big Wave 2025

As ondas estavam perfeitas na Praia de Itacoatiara neste domingo (17), chegando a três metros e com grande potência, ideal para a prática do surfe de ondas grandes. E foi nessas condições que aconteceu o Itacoatiara Big Wave 2025, que teve a dupla Lucas Chumbo e Pedro Scooby como campeã na categoria Time Masculino. No Time Mulher-Homem, Michelle de Bouillons e Ian Cosenza levaram o primeiro lugar. A premiação foi por time (ou dupla) já que a competição é disputada na modalidade tow in, quando o surfista é rebocado até a onda por motos aquáticas.

Ao receber o prêmio, Lucas Chumbo exaltou a 7ª edição do IBW e a parceria da dupla bicampeã. "Esse ano foi emocionante. Na quarta de final, infelizmente, o Scooby lesionou no aéreo e a partir da semifinal foi na guerra. Foi na raça. Ele estava sofrendo com dor. E a gente estava sabendo que ele tinha que performar o máximo possível ao meu lado e o Scooby garantia uma nota pra ele. Graças a Deus, ele deu sangue ali. Deu a raça e deu certo. Obrigado, irmão! Por ter dado a raça pela dupla. Quebrou demais! E eu consegui acertar as manobras boas ali. Graças a Deus, deu tudo certo", comemorou o ex-BBB.

A exemplo de Chumbo, seu parceiro de podium, Pedro Scooby, também vibrou com a conquista e declarou ter pensado em abandonar a disputa. "Foi emocionante! Eu, em algum momento, conversando com o fisioterapeuta, pensei em abandonar a competição, porque daqui a pouco tem a temporada de Nazaré e eu não queria me machucar mais. Rolou uma possibilidade de usar uma regra, mas... Quando eu tava entrando na água, eu olhei pro Chumbo e falei: 'mano, não vamos usar a regra. Eu vou dar o meu máximo. Vou surfar com dor mesmo'. E ele falou: 'mano, bora!'", contou Scooby.

O atleta falou da relação com Chumbo e do crescimento do Itacoatiara Big Wave. "Equipe é isso! No começo, nas duas primeiras baterias, eu fiz notas muito boas. Depois eu falei: 'cara, agora está contigo'. E ele garantiu. A gente tem essa relação maravilhosa. E o campeonato está crescendo cada vez mais. No ano passado, nós fomos campeões aqui, com o mar gigante. Esse ano, graças a Deus, mais uma vez. Nós somos campeões de novo. Obrigado, mais uma vez, Itacoatiara. Obrigado, Niterói!", vibrou Pedro.

Duplas mistas e resultado final

Michelle de Bouillons, vencedora nas duplas mistas, destacou a parceria com Ian Cosenza e a ajuda da mãe, fundamental na sua evolução profissional.

'Vencer é sempre muito especial. Dá aquele gostinho. Dá aquela automestima alta. Agradeço ao Ian Cosenza, que escolheu as melhores ondas do campeonato. Quero agradecer a presença da minha mãe, minha estrelinha da sorte. Desde criança eu venho aqui competir. Minha mãe fazia toda a missão pra gente estar aqui evoluindo. Obrigada a todos os meus patrocinadores também. E a todos os meus amigos e a toda essa torcida maravilhosa", disse.

"Foi incrível demais! Itacoatiara é um lugar muito especial pra mim, então toda vitória que eu tenho aqui significa muito. Estou super feliz, complementou a campeã.

Sua dupla, Ian Cosenza, que pilotou a moto aquática para condução da surfista campeã até as ondas, revelou sua relação especial com Niterói.

"Itacoatiara é um lugar muito especial pra mim. Foi o local onde eu fiz a minha primeira final como profissional de surf de remada É uma onda que eu me identifico muito pelo fato de ser uma onda que tem força tubular. Sempre que o swell fica grande a gente vem pra cá treinar. É um lugar que se assemelha muito às condições que a gente compete em Nazaré. Eu diria que no Brasil é um dos melhores locais pra treino de ondas grandes. E é um prazer contribuir com essa vitória da Michelle. E estar vivendo esse momento aqui do lado dela. Esse momento especial para a cidade e para Itacoatiara", afirmou.

Quatro primeiros colocados:

Duplas masculina

1º – Lucas Chianca Chumbo / Pedro Scooby – 8.50 + 5.35 = 13.85

2º – Eric Rebiere / Clement Reseyro – 7.00 + 5.00 = 12.00

3º – Dylan Longbottom / Lucas Silveira – 6.50 + 5.50 = 12.00

4º – Alemão de Maresias / Lucas Fink – 4.10 + 1.38 = 5.48

Duplas mistas

1º – Michelle des Bouillon / Ian Cosenza – 5.40 + 4.55 = 9.95

2º – Summa Longbottom / Dylan Longbottom – 4.65 + 4.10 = 8.75

3º – Laura Coviella / Willyam Santana – 3.70 + 2.95 = 6.65

4º – Dominique Charrier / Eric Rebiere – 3.05 + 2.75 = 5.80

Importância do IBW para Niterói

O Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que foi assistir de perto o IBW, ressaltou a importância do campeonato para a cidade. “A Prefeitura tem que cuidar da Saúde como estamos fazendo com a contratação de mais médicos, da segurança, da educação, mas também, do lazer e do entretenimento. Isso gera desenvolvimento e empregos. Niterói tem a vocação para esportes náuticos, estamos realizando o internacional de canoa Vaa com a participação de 26 países. Realizamos o Big Wave desde 2019. Que outra cidade reúne surfistas do circuito internacional num visual como este? Niterói é uma cidade única. Niterói é inspiradora!", disse enquanto assistia as manobras dos surfistas.

Este foi o primeiro ano que o Itacoatiara Big Wave montou uma estrutura especial para atender a comissão julgadora e de apoio aos atletas nos intervalos das entradas no mar.

“Além do espetáculo no mar, tivemos uma exposição aberta ao público contanto a história do surfe de ondas grandes em Niterói. A área de atletas foi projetada para facilitar a logística de acesso aos jet- skis bem como proporcionar uma estrutura de recuperação física durante o campeonato", explicou Alexey Wanick, presidente da Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói e idealizador do Itacoatiara Big Wave.

"Tivemos um grande número de participantes e a assistência recorde. Isso é muito gratificante para nós, da organização”, complementou Alexey.

Os campeões do IBW 2025 dividiram o prêmio total de R$ 96 mil. O Itacoatiara Big Wave é organizado pela Associação de Surfe de Ondas Grandes e Tow In de Niterói, apresentado pela Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e pela Águas de Niterói, com parceria esportiva do SESC/RJ. Conta, ainda, com apoio institucional da ACIERJ e patrocínio do Plaza Shopping, Track & Field, Predial Net, Jappa da Quitanda, Puro Suco, Red Bull, Segna Seguros, Tidelli, Sga Toyota e Global Med. A disputa foi transmitida ao vivo pela Sport TV.

Esta foi a 7ª edição ininterrupta do Itacoatiara Big Wave que já é reconhecido como uma das principais provas do surfe de ondas grandes do Brasil. E, para além da tradição já conquistada, o IBW inova a cada ano. Em 2019, o campeonato foi o primeiro do Brasil a incluir a categoria feminina numa competição de ondas grandes. Naquele ano, os campeões foram Paulo Moura e Michaela Fregonese na modalidade remada.

“O Itacoatiara Big Wave projeta Niterói para o mundo, fortalece nossa economia, impulsiona o turismo e reafirma nosso compromisso com a sustentabilidade. Itacoatiara é a nossa Nazaré brasileira e, além de sediar um dos maiores eventos de surf em ondas gigantes, inspira a nova geração de jovens atletas que têm a oportunidade de conviver de perto com seus ídolos no quintal de casa”, disse o secretário executivo da Prefeitura de Niterói, Felipe Peixoto.

Também na remada, em 2020, Pedro Calado foi o melhor surfista, título que ganhou novamente em 2021 ao lado de Michelle des Bouillons. Em 2022, mais uma inovação, a inclusão da categoria tow in vencida por Willyam Santana e que teve Gabriel Sampaio ao seu lado no pódio na categoria remada. Em, 2023, a disputa já foi apenas na categoria tow in vencida por Gabriel Sampaio, José Aníbal (maior onda) e Michelle des Bouillons (melhor performance feminina). No ano passado, além do surfe, houve disputa também no boadybording. No time masculino, os vencedores foram Lucas Chumbo e Pedro Scooby; no time Mulher-Homem, Michaela Fragonese e Nando Fernandes; e Dudu Pedra foi o melhor no bodyboarding.

"Itacoatiara é o berço santo do surfe de ondas grandes no Brasil. Tanto que hoje estamos na sétima edição do Itacoatiara Big Wave, um campeonato mundial realizado em Niterói. Nós trouxemos, a princípio, o formato de Nazaré para cá, e agora as praias noteroienses são as que mais competições têm em relação a ondas grandes e outras modalidades, como a vela e a canoagem. Tanto que, neste domingo, em Itacoatiara, temos entre nós os melhores surfistas, inclusive os que moram em Nazaré, para competir. São tletas vindos de 16 países. É uma festa para o esporte de Niterói", disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo de Freitas.