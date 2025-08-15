Natural de São Gonçalo, o influenciador Tettrem integra a lista “Top Creators” da Forbes Brasil

De São Gonçalo para o topo da internet, Mateus Machado, o Tettrem, transformou vídeos de reação em uma potência digital. Com 25 milhões de seguidores e uma agência digital chamada Nood Mídia, ele conquistou em 2025 um lugar entre os Top Creators da Forbes Brasil, destacando-se pela autenticidade e por recusar a ostentação que marcou muitos de seus colegas influenciadores.

Em 2025, Tettrem entrou para a lista “Top Creators” da Forbes Brasil, ao lado de grandes nomes como Gkay, Mari Maria e Thaynara OG. A lista reconhece influenciadores que conseguem converter sua presença digital em negócios, campanhas relevantes e, sobretudo, impacto cultural. O diferencial de Tettrem vai além dos números: é sua autenticidade e desapego à ostentação.

Nas contas das redes sociais, Tettrem não ostenta mansões, carro avaliado em milhões de reais, tênis caros e viagens paradisíacas. O influenciador trabalha arduamente, pois publica 20 vídeos de humor todos os dias. E foi assim que ele conquistou sua fama, por meio de conteúdo em que reage a outros vídeos. Ao lado de dois amigos, começou a gravar vídeos curtos sobre diversos temas.

Junto com “os crias”, fundou uma produtora e conseguiu viralizar de forma natural. Apesar de sua família continuar em São Gonçalo, Tettrem se mudou para São Paulo para ter outras oportunidades de trabalho com uma agência de influenciadores.

"O que mais me motiva é impactar positivamente a vida das pessoas, tirando um sorriso, sendo o alívio em um dia qualquer. E também ver meu time crescendo junto comigo Minha empresa começou com meus melhores amigos, então, poder proporcionar uma mudança real na vida deles é muito legal. Tenho visto cada vez mais o impacto que meu trabalho trouxe para a vida de jovens pretos, principalmente a se amarem, cuidarem de si e viverem a vida de forma mais leve", disse Tettrem em entrevista para a “Forbes”.