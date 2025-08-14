Polícia tenta cumprir mandado de busca na casa de Hytalo Santos, mas encontra imóvel vazio

Uma operação policial realizada para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do influenciador Hytalo Santos, investigado por exploração de crianças e adolescentes, não teve êxito. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o imóvel vazio, trancado e com uma máquina de lavar roupas em funcionamento.

A suspeita é de que a informação sobre o mandado tenha vazado, permitindo que objetos de interesse da investigação fossem retirados da casa antes da chegada da polícia. Hytalo Santos é investigado pelo Ministério Público da Paraíba desde o ano passado, sob suspeita de promover a sexualização de menores em vídeos divulgados nas redes sociais.

O caso ganhou notoriedade após o youtuber Felca publicar o vídeo intitulado “Adultização”, no qual aponta conteúdos com adolescentes em festas com bebidas alcoólicas, beijos e danças sensuais, supostamente promovidos por Hytalo. Felca afirma que o influenciador monetizava vídeos com conotação sexual envolvendo menores.

O juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de João Pessoa, explicou que o objetivo do mandado era apreender celulares e equipamentos eletrônicos. Segundo ele, moradores relataram que um carro havia deixado o local carregado de objetos pouco antes da chegada dos policiais. “Não podemos afirmar que eram os mesmos equipamentos que seriam apreendidos”, disse o magistrado.

Leia também:

Encontro "Heróis da vida real" reúne pais em Niterói



Homem é preso com drogas no Porto do Rosa, em São Gonçalo



Agora, o juiz aguarda que o influenciador seja oficialmente citado para apresentar defesa no prazo de 10 dias.

Em nota, Hytalo Santos negou as acusações e afirmou que está fora da Paraíba. “Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço à disposição das autoridades. Confio que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”, declarou.

Hytalo também já se manifestou publicamente alegando que mantém uma "família não tradicional" e que os pais dos jovens autorizam que ele tenha a tutela dos adolescentes. Ele afirmou que custeia educação em escolas particulares em troca da participação dos menores nos conteúdos publicados em suas redes sociais.