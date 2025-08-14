Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia tenta cumprir mandado de busca na casa de Hytalo Santos, mas encontra imóvel vazio

Influenciador é investigado sob suspeita de explorar crianças e adolescentes

14 de agosto de 2025 - 20:02
Uma operação policial realizada para cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do influenciador Hytalo Santos, investigado por exploração de crianças e adolescentes, não teve êxito. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o imóvel vazio, trancado e com uma máquina de lavar roupas em funcionamento.

A suspeita é de que a informação sobre o mandado tenha vazado, permitindo que objetos de interesse da investigação fossem retirados da casa antes da chegada da polícia. Hytalo Santos é investigado pelo Ministério Público da Paraíba desde o ano passado, sob suspeita de promover a sexualização de menores em vídeos divulgados nas redes sociais.

O caso ganhou notoriedade após o youtuber Felca publicar o vídeo intitulado “Adultização”, no qual aponta conteúdos com adolescentes em festas com bebidas alcoólicas, beijos e danças sensuais, supostamente promovidos por Hytalo. Felca afirma que o influenciador monetizava vídeos com conotação sexual envolvendo menores.

O juiz Adhailton Lacet Correia Porto, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de João Pessoa, explicou que o objetivo do mandado era apreender celulares e equipamentos eletrônicos. Segundo ele, moradores relataram que um carro havia deixado o local carregado de objetos pouco antes da chegada dos policiais. “Não podemos afirmar que eram os mesmos equipamentos que seriam apreendidos”, disse o magistrado.

Agora, o juiz aguarda que o influenciador seja oficialmente citado para apresentar defesa no prazo de 10 dias.

Em nota, Hytalo Santos negou as acusações e afirmou que está fora da Paraíba. “Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço à disposição das autoridades. Confio que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”, declarou.

Hytalo também já se manifestou publicamente alegando que mantém uma "família não tradicional" e que os pais dos jovens autorizam que ele tenha a tutela dos adolescentes. Ele afirmou que custeia educação em escolas particulares em troca da participação dos menores nos conteúdos publicados em suas redes sociais.

Hytalo com dançarinas menores de idade
Hytalo com dançarinas menores de idade |  Foto: Reprodução

