Homem é preso com drogas no Porto do Rosa, em São Gonçalo
Com base em informações de inteligência, policiais acessaram local onde grupo fazia venda de drogas
Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um homem, de 22 anos de idade, em posse de diferentes tipos de drogas, nesta quinta-feira (14), no Porto do Rosa, em São Gonçalo.
De acordo com a PM, os policiais se dirigiram até o local, na Rua Álvaro Costa com Mendonça Fernandes, após receberam informações de inteligência que indicavam que um grupo de homens estaria fazendo venda de droga na região.
Na chegada dos policiais, o grupo fugiu do local, mas um dos homens acabou sendo capturado. O acusado, que tem passagem pela polícia por furto, foi detido com uma mochila que tinha 350 embalagens de maconha, 130 de crack e 78 de cocaína.
Ele foi levado para a 72ªDP (Mutuá), onde o caso foi registrado.