Homem é preso com drogas no Porto do Rosa, em São Gonçalo

No total, mais de 500 unidades de drogas foram apreendidas - Foto: Divulgação

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um homem, de 22 anos de idade, em posse de diferentes tipos de drogas, nesta quinta-feira (14), no Porto do Rosa, em São Gonçalo.

De acordo com a PM, os policiais se dirigiram até o local, na Rua Álvaro Costa com Mendonça Fernandes, após receberam informações de inteligência que indicavam que um grupo de homens estaria fazendo venda de droga na região.

Na chegada dos policiais, o grupo fugiu do local, mas um dos homens acabou sendo capturado. O acusado, que tem passagem pela polícia por furto, foi detido com uma mochila que tinha 350 embalagens de maconha, 130 de crack e 78 de cocaína.

Ele foi levado para a 72ªDP (Mutuá), onde o caso foi registrado.