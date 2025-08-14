Encontro "Heróis da vida real" reúne pais em Niterói

Com o tema "Heróis da vida real – Um tributo ao amor e à proteção que os pais oferecem", o novo encontro do Clube do Vinho - Só Para Elas será na segunda-feira (18), às 19h30, no Olimpo, em Charitas. Aberta também aos homens dessa vez, a noite do Clube será em homenagem a sete nomes. Os homenageados são o consultor de comunicação Afonso Vilas-Boas, o escritor André Diniz, o oficial da FAB João Paulo Araújo, o auditor fiscal da Receita Federal Marcelo Bazhuni, o empresário Pedro Monteiro, o engenheiro civil Pedro Vasconcelos e o artista visual Rudi Sgarbi (foto).

O encontro também será solidário. Os participantes poderão doar alimentos para o Orfanato Santo Antônio, do Fonseca, mantido pelo Instituto das Irmãs Missionárias de Santo Antônio.

"Vamos conversar sobre relações familiares e afeto, nos dias atuais", diz a coordenadora do evento, Cacau Dias, que lançará a carteirinha Amiga do Clube no evento e terá como convidado musical o saxofonista Rafael Gomes.

Renovado pelo Clube a cada edição, o Espaço Empreendedora terá atrações mais uma vez, com produtos Mary Kay da representante Mônica Santos Costa. Já a Delí Home presenteará os pais homenageados com peças da linha de decoração.