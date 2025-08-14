Homem é preso após agredir pai idoso e irmã em São Gonçalo
Segundo a Guarda Municipal, agressões ocorreram na escola onde a irmã trabalha e continuaram na UMPA enquanto as vítimas aguardavam atendimento
Um homem foi preso por Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal de São Gonçalo, acusado de lesão corporal contra o próprio pai e irmã.
Segundo os agentes, o agressor teria obrigado o pai, de 70 anos, a ir até a escola onde a irmã trabalha e, chegando lá, passou a agredi-los.
Após as agressões, a irmã do acusado teria levado o pai a uma Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA). No entanto, a violência não parou por aí.
O agressor foi atrás dos familiares e os agrediu novamente enquanto os mesmos aguardavam pelo atendimento na UMPA.
A equipe da Romu foi acionada e, ao chegar no local, prendeu o agressor, que foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara).