Homem é preso após agredir pai idoso e irmã em São Gonçalo

Segundo a Guarda Municipal, agressões ocorreram na escola onde a irmã trabalha e continuaram na UMPA enquanto as vítimas aguardavam atendimento

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de agosto de 2025 - 09:26
A equipe da Romu foi acionada e, ao chegar no local, prendeu o agressor -

Um homem foi preso por Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal de São Gonçalo, acusado de lesão corporal contra o próprio pai e irmã.

Segundo os agentes, o agressor teria obrigado o pai, de 70 anos, a ir até a escola onde a irmã trabalha e, chegando lá, passou a agredi-los.

Após as agressões, a irmã do acusado teria levado o pai a uma Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA). No entanto, a violência não parou por aí.

O agressor foi atrás dos familiares e os agrediu novamente enquanto os mesmos aguardavam pelo atendimento na UMPA.

A equipe da Romu foi acionada e, ao chegar no local, prendeu o agressor, que foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara).

