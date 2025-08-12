Atriz faz alerta sobre produtos químicos após perder uma das sobrancelhas

A atriz Giovana Cordeiro, de 28 anos, compartilhou nas redes sociais sua experiência após perder uma das sobrancelhas após misturar produtos químicos incompatíveis. O incidente não gerou apenas um drama estético, mas também um aprendizado sobre cuidados necessários com cosméticos.

A perda inesperada dos pelos da sobrancelha levou a atriz a procurar diversas soluções, desde tratamentos até procedimentos mais evasivos. A atriz comentou sobre seu esforço para recuperar os fios e como a maquiagem se tornou uma grande aliada para disfarçar as falhas.

"Eu usava tanta maquiagem, afinal de contas, eu me maquio quase todos os dias para trabalhar. E aí o pelo não dava conta de criar resistência e ele caía", comentou.

Foi ai então que Giovana conheceu o transplante de sobrancelhas, um procedimento semelhante ao transplante capilar, que implanta fio a fio na região. "Olha a perfeição deste trabalho. Podem admirar, podem admirar, porque eu tô muito feliz que eu tenho pelos de verdade na sobrancelha", disse a famosa comemorando.

O procedimento envolve a remoção de fios de regiões como a nuca para implantá-los na área das sobrancelhas. O processo que é conhecido como EverBrown, requer bastante precisão e o profissional realiza o procedimento com o paciente sob uma leve sedação.

Os custos podem variar entre R$ 25 a R$ 35 mil, dependendo da complexidade do caso. O procedimento não é indicado para todos, especialmente para pessoas com condições autoimunes ou problemas dermatológicos.