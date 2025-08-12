Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3939 | Euro R$ 6,2952
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Atriz faz alerta sobre produtos químicos após perder uma das sobrancelhas

Giovana Cordeiro compartilhou sua experiência após misturar produtos químicos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de agosto de 2025 - 19:58
Giovana Cordeiro perde uma das sobrancelhas após acidente com produtos químicos
Giovana Cordeiro perde uma das sobrancelhas após acidente com produtos químicos -

A atriz Giovana Cordeiro, de 28 anos, compartilhou nas redes sociais sua experiência após perder uma das sobrancelhas após misturar produtos químicos incompatíveis. O incidente não gerou apenas um drama estético, mas também um aprendizado sobre cuidados necessários com cosméticos.   

A perda inesperada dos pelos da sobrancelha levou a atriz a procurar diversas soluções, desde tratamentos até procedimentos mais evasivos. A atriz comentou sobre seu esforço para recuperar os fios e como a maquiagem se tornou uma grande aliada para disfarçar as falhas.  

"Eu usava tanta maquiagem, afinal de contas, eu me maquio quase todos os dias para trabalhar. E aí o pelo não dava conta de criar resistência e ele caía", comentou. 

Leia também:

Preço do café cai pela primeira vez depois de 18 meses

➣ Bolsonaro pede liberação de prisão domiciliar a Moraes para realizar exames médicos

Foi ai então que Giovana conheceu o transplante de sobrancelhas, um procedimento semelhante ao transplante capilar, que implanta fio a fio na região. "Olha a perfeição deste trabalho. Podem admirar, podem admirar, porque eu tô muito feliz que eu tenho pelos de verdade na sobrancelha", disse a famosa comemorando.

O procedimento envolve a remoção de fios de regiões como a nuca para implantá-los na área das sobrancelhas. O processo que é conhecido como EverBrown, requer bastante precisão e o profissional realiza o procedimento com o paciente sob uma leve sedação.

Os custos podem variar entre R$ 25 a R$ 35 mil, dependendo da complexidade do caso. O procedimento não é indicado para todos, especialmente para pessoas com condições autoimunes ou problemas dermatológicos. 

Tags:

Acidente atriz famosas Produtos

Matérias Relacionadas