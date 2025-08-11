Poliana Rocha nega briga com mãe de Virgínia Fonseca e pede fim de rivalidade entre famílias

O Dia dos Pais de Poliana Rocha foi marcado por explicações nas redes sociais, sobre uma suposta troca de farpas com Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca. Durante seu posicionamento no Instagram, a esposa de Leonardo negou que tenha acontecido alguma briga e disse que “as famílias sofreram mais do que o ex-casal”.

A história começou quando Margareth Serrão, mãe da influenciadora, parabenizou Virgínia pelo Dia dos Pais. Como resposta ao comentário, Poliana publicou: “Pai é pai”. Para os internautas, as postagens das duas significaram uma troca de farpas, mas, depois de o caso gerar polêmica, Poliana decidiu esclarecer o ocorrido.



"Internet é terra sem lei. Depois do fim do casamento de Zé com a Virginia, tudo virou um ataque pessoal. É triste porque as pessoas querem ver uma rivalidade entre duas famílias. É muito triste. O relacionamento deles, gente, deu certo por cinco anos e acabou. Mas o relacionamento que foi construído com a família não acabou, não. Temos um relacionamento de respeito, cumplicidade, carinho, amor e acolhimento. Isso não é assim: 'Vou virar a chavinha e acabar o relacionamento com a família toda'. Nem quero que seja assim. Acho que a gente precisa ter uma harmonia muito grande para criar nossos netos", disse Poliana.

Depois, a mãe de Zé Felipe pediu para que os internautas respeitem o momento delicado que as famílias estão passando e deixem de criar rivalidade. "Parem com esse mi-mi-mi. O que tiver que falar, nós somos adultos, chega e fala. Não ficam destilando veneno entre duas famílias, não", contou.

Segundo Poliana, a separação foi difícil para o casal, mas que as famílias também sofreram com a ruptura. O processo da separação foi muito doloroso para a gente. Até mais do que para eles. Eu, Margareth, falo por ela, e Leonardo sofremos muito. Passamos por um luto horrível que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Não vamos ficar destilando veneninho, não. A gente precisa estar em um ambiente harmônico para conseguir dar um suporte emocional melhor para os nossos netos.", revelou.

Por fim, ela disse que é uma mãe cuidadora, mas que isso não impede de apontar os erros dos filhos graças ao seu forte senso de justiça."O que é certo é certo, reconheço e elogio, mas o que estiver errado, não sou cúmplice, não chego perto e não quero saber, não passo a mão na cabeça".