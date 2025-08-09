Filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar e internada e passa por cirurgia

A filha do ex-bbb Arthur Aguiar e da Influenciadora Maíra Cardi, Sophia, de 6 anos, precisou ser internada em um hospital para passar por uma cirurgia, na noite desta sexta-feira (8). Através das redes sociais, Maíra falou sobre a tranquilidade da filha antes de ser submetida ao procedimento.

"Ela acabou de entrar no centro cirúrgico. Foi a coisa mais fofa e emocionante que já vi. Assim que puder, mostro os vídeos para vocês. Ela entrou sorrindo, muito em paz e feliz. Está em cirurgia. Mamães, orem por ela, por favor", pediu a influenciadora.

Maíra e Arthur tiveram um relacionamento que durou por 6 anos, até se separarem em 2022. A influenciadora está à espera de mais uma filha, fruto da união atual com Thiago Nigro. Ela também é mãe de Lucas, de 24 anos, de um relacionamento antigo.