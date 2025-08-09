Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar e internada e passa por cirurgia

Ex-casal são os pais de Sophia, de 6 anos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de agosto de 2025 - 11:50
Maíra Cardi Arthur Aguiar e a filha, Sophia
Maíra Cardi Arthur Aguiar e a filha, Sophia -

A filha do ex-bbb Arthur Aguiar e da Influenciadora Maíra Cardi, Sophia, de 6 anos, precisou ser internada em um hospital para passar por uma cirurgia, na noite desta sexta-feira (8). Através das redes sociais, Maíra falou sobre a tranquilidade da filha antes de ser submetida ao procedimento. 

"Ela acabou de entrar no centro cirúrgico. Foi a coisa mais fofa e emocionante que já vi. Assim que puder, mostro os vídeos para vocês. Ela entrou sorrindo, muito em paz e feliz. Está em cirurgia. Mamães, orem por ela, por favor", pediu a influenciadora. 

Maíra e Arthur tiveram um relacionamento que durou por 6 anos, até se separarem em 2022. A influenciadora está à espera de mais uma filha, fruto da união atual com Thiago Nigro. Ela também é mãe de Lucas, de 24 anos, de um relacionamento antigo.

