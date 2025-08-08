Gordão da XJ se prepara para cirurgia bariátrica após perder 100kg em um ano

O influenciador digital Sidney Bezerra, conhecido na internet como Gordão da XJ, anunciou nesta sexta-feira (8) que vai fazer a tão sonhada cirurgia bariátrica. Para conseguir passar pelo processo, o influencer teve que perder 100kg ao longo de um ano.

O jovem, de 20 anos, chegou a pesar 350kg e atualmente está com 250kg. Agora, ele precisa eliminar mais 20kg para poder passar pela cirurgia. Inicialmente, a ideia de emagrecer veio através de uma aposta feita com amigos, na qual o influenciador ganharia uma casa e um carro de luxo, caso alcançasse a meta.

No entanto, o objetivo de emagrecer mudou após um diagnóstico médico alarmante. Caso ele não perdesse peso, poderia não sobreviver por mais três anos.

"Tive um choque vai fazer cinco meses quando fui ao médico e ele fez exames totais e disse que eu não poderia ser pai. Ele falou os motivos de não poder ter filho, mas disse que poderia ser resolvido se eu quisesse. Em quatro meses eu perdi 60kg (...) Estou na melhor parte da minha vida, cuidando da saúde, tenho uma mente boa de sentar aqui, ver uma mesa de doce e me controlar", revelou XJ.

Recentemente, Gordão afirmou para seus seguidores que tem uma meta pessoal e que ainda precisa perder mais peso para conseguir fazer coisas básicas do dia a dia, como andar de elevador. Em um desabafo nas redes sociais, o influenciador disse que sua meta é chegar aos 225 kg para conseguir usar o transporte.

Gordão conseguiu eliminar 100 kg, mudando seus hábitos alimentares e fazendo atividades físicas.