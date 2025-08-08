Botafogo anuncia a contratação do goleiro Neto

Neto foi anunciado oficialmente pelo Botafogo. Ele seria o substituto de John, que iria para Inglaterra, mas a negociação não aconteceu - Foto: Reprodução

O Botafogo oficializou a contratação do goleiro Neto, de 36 anos de idade, que estava no Bournemouth, da Inglaterra. O atleta foi adquirido pelo Alvinegro para ser o substituto de John, que estava encaminhado com o West Ham, mas a negociação não foi pra frente. Com isso, os dois irão disputar posição pela titularidade no gol.

Além deles, a equipe também conta com os goleiros Léo Linck, que foi titular no último jogo, Raul e o equatoriano Cristhian Loor. Neto já estava no Rio de Janeiro desde quarta-feira (6), quando realizou exames médicos e assinou um contrato até junho de 2027.

O jogador tem grandes expectativas em sua volta para o futebol brasileiro. O goleiro foi revelado pelo Athletico-PR e contratado pela Fiorentina, no início de 2011. Ao todo, foram 15 anos atuando no futebol europeu, com passagens por Barcelona, Valencia, Juventus, Arsenal e Bournemouth.

Nos títulos conquistados pelo brasileiro estão dois campeonatos italianos, duas Taças da Itália, uma Supercopa da Itália e duas Taças do Rei da Espanha. Mesmo fazendo parte de grandes elencos do futebol europeu, Neto teve maior sequência como titular nas temporadas 2013/2014, sendo titular em 49 jogos e na sequência, com mais 38 participações.

Depois, atuando pelo Valencia na temporada 2017/2018, ele teve 33 jogos e depois 47. Sua última temporada com número expressivos de jogos foi a penúltima, 2023/2024, entrando em campo 32 vezes pelo Bournemouth.