Suposta affair de Carlinhos Maia gera climão durante live: "Cura gay"

Carlinhos se mostrou desconfortável com piada feita por Eduarda Luvisneck

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de agosto de 2025 - 16:52
Eduarda Luvisneck e Carlinhos Maia
Eduarda Luvisneck e Carlinhos Maia -

O influenciador Carlinhos Maia participou de uma live no TikTok com a criadora de conteúdo Eduarda Luvisneck, apontada como suposta responsável pela separação entre o comediante e seu marido, Lucas Guimarães. O bate-papo gerou repercussão nas redes sociais após alguns momentos constrangedores entre eles viralizarem. 

Durante a live, Carlinhos perguntou para Eduarda como ela estava lidando com as constantes especulações entre os dois: "Como você está com esse auê todo?”. A influenciadora respondeu: “Você acredita que ontem entrei em um Uber e o motorista falou: ‘Te conheço, te vi na TV. Você é a cura gay’. Onde vou, estão me chamando de cura gay”, afirmou. 

Eduarda também perguntou para o humorista como ele estava se sentindo e na sequência mencionou um suposto sonho que Carlinhos teve com ela. O influenciador se esquivou do assunto e afirmou que "o horário não permitia" detalhes. 

Em outro momento da live, o alagoano fez um comentário sobre um suposto encontro entre os dois: "Você sabe que naquele nosso encontro, eu fiquei um pouco mal depois. Percebeu, né? Eu mudei um pouco”. Eduarda tentou mudar o clima e o assunto não foi aprofundado. 

Após a repercussão, internautas notaram que Carlinhos e Eduarda não se seguem mais nas redes sociais, aumento ainda mais os rumores de um possível desentendimento entre os dois fora das câmeras. 

