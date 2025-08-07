Faustão é internado em São Paulo devido uma infecção

O apresentador Faustão, de 75 anos, está internado desde a última quarta-feira (6), no hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido uma infecção na perna. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade hospitalar.

O filho do apresentador, João Silva, de 21 anos, chegou a cancelar uma festa que estava organizada para acontecer nesta quinta-feira (7), com a presença de diversos famosos como Bruna Marquezine, Ana Maria Braga e Neymar. João alegou "motivos pessoais", como razão do cancelamento.

Faustão passou por uma cirurgia de transplante de coração, em 2023, após ser diagnosticado com insuficiência cardíaca. Seis meses depois, ele teve que passar por outro transplante, dessa vez, de rim.

De lá pra cá, o comunicador segue realizando os tratamentos necessários e se recuperando. O apresentador está afastado da televisão desde maio de 2023, quando encerrou seu programa "Faustão na Band".