OSG na Flip: Autora de São Gonçalo leva obra interativa sobre maternidade para a Flip

Os desafios da maternidade são o tema do novo livro da jornalista e escritora gonçalense Priscilla Litwak, uma das muitas autoras de São Gonçalo e Niterói que representaram a literatura da Região Metropolitana na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) no último final de semana. A autora levou para o estande de editoras independentes da Flip sua obra “Queria me teletransportar, lançada pela Emó Editora no último mês de maio, em uma edição interativa, com um caderno de atividades acompanhado o livro principal.

O livro reúne crônicas sobre maternidade inspiradas na experiência da própria Priscilla - que é mãe do Calebe, de 5 anos - e de outras mulheres que a autora admira. Gravidez na adolescência, luto perinatal e a descoberta de problemas de saúde no bebê são alguns dos temas que ela aborda no texto.

Leia também:

OSG na Flip: autores negros reivindicam lugar da literatura afro-brasileira no evento

OSG na Flip: presença infantil e vanguardismo de Leminski marcam 23ª edição de festival literário em Paraty



“É um livro bem completo pra quem quer ser mãe, porque tem histórias de tentante, histórias de mãe atípica… enfim, são várias experiências. A gente lançou no Dia das Mães desse ano, em maio, e logo em seguida essa versão menor que traz alguns trechos do livro em um caderno para colorir e atividades”, explica Priscilla.

Apesar da longa experiência com escrita por conta do ofício de jornalista, Priscilla conta que nunca imaginou se tornar uma autora como é hoje. O sonho de escrever nasceu junto com Calebe; a paixão da jornalista por contar histórias ganhou força na hora de inventar contos curtos para o filho pequeno. Foi contando histórias para o filho em casa e para outras crianças na igreja e em um evento escolar que ela começou a desenvolver textos para crianças. Os textos viraram livro e Priscilla se encontrou na escrita literária.

A autora conta que tem orgulho de ter se tornado mais uma representante da literatura em SG e Niterói, mesmo com os desafios que essa jornada traz. “A gente sabe que tem muita gente boa fazendo literatura em São Gonçalo e Niterói, muita gente boa fazendo literatura para todas as idades, de todos os gênero. Só que a gente sabe que a dificuldade para lançar é muito grande, né? Eu comecei como autora independente e, assim, é uma luta conseguir lançar, divulgar; tudo que você vai fazer é muito difícil”

Mesmo com as dificuldades, ela se diz bastante alegre com a experiência literária e já tem vários projetos para livros futuros. “As coisas foram acontecendo e eu nem esperava eu já ter participado de uma bienal, agora da Fli, como autora mesmo. Mas, enfim, né, Deus surpreende a gente”, celebra a autora.