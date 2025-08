Internada em hospital no Rio, Angela Ro Ro apresenta melhora e volta a falar

Angela foi internada no dia 17 de junho devido a uma infecção pulmonar grave - Foto: Divulgação

Angela foi internada no dia 17 de junho devido a uma infecção pulmonar grave - Foto: Divulgação

A cantora Angela Ro Ro, de 75 anos, apresentou melhora e voltou a falar na última quinta-feira (31). Ela segue internada em cuidados intensivos, mas os médicos consideram que a artista está fora de perigo.

Angela foi internada no dia 17 de junho devido a uma infecção pulmonar grave. Ela passou por uma traqueostomia no dia 5 de julho e, de acordo com sua assessoria, precisará de fisioterapia para recuperar plenamente a voz.

Ainda segundo a equipe da artista, ela agradeceu o carinho dos fãs durante todo esse período e pediu que continuem torcendo por sua recuperação.