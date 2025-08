Morango do amor de luxo: Bruna Marquezine ganhou doce que custa mais de R$ 2 mil

A atriz e modelo Bruna Marquezine, de 29 anos, decidiu subir o nível do morango que se tornou febre nos últimos dias. A famosa provou o morango do amor de luxo, que custa R$ 2.100, neste sábado (2). A artista recebeu o mimo do confeiteiro Denilson Lima.

“Gente, é muito mais bonito pessoalmente”, contou a atriz enquanto filmava a caixa com os morangos do amor de luxo. “Isso é de comer, dá até dó. Que coisa mais linda. Estou pronta para dormir já, de madrugada, mas vou ter que comer um", falou em sua conta oficial no Instagram.

Depois de escolher e experimentar um morango do amor de luxo, Bruna mostrou a sua satisfação com o produto. "Que dó, eles são muito lindos. Inacreditável isso ser de comer. Eu sou apaixonada por maçã do amor, esse é com brigadeiro de chocolate ao leite, baixaria isso aqui", falou antes de dar mais uma mordida no doce.

O confeiteiro Denilson Lima, enviou o morango do amor de luxo para outros famosos além de Bruna, como Silvia Braz, Marcos Souza, e Lucas Rangel. Mas também tiveram famosos como Camila Queiroz e Di Ferrero que encomendaram uma caixinha do doce.