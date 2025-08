Ex-dançarina de Dudu Nobre relata mágoa de relação extraconjugal vivida com o cantor: 'Fui enrolada oito anos'

A ex-dançarina afirma que viveu uma relação extraconjugal de oito anos com Dudu Nobre - Foto: Reprodução/redes sociais

A ex-dançarina afirma que viveu uma relação extraconjugal de oito anos com Dudu Nobre - Foto: Reprodução/redes sociais

Apontada há muitos anos como "amante" de Dudu Nobre, a ex-dançarina do cantor e ex-rainha de bateria da Acadêmicos de Santa Cruz, Leticia Guimarães, de 42 anos, resolveu falar sobre a mágoa deixada pelo fim da relação extraconjugal que viveu durante oito anos.

O sambista é casado desde 2010 com Priscila Grasso, com quem tem dois filhos, mas, segundo Leticia, após uma turnê de Dudu pela África, a mulher do cantor descobriu a traição do marido e o caso foi parar na delegacia.

Em 2019, Leticia casou com outra pessoa e se mudou, mas um ano e meio depois se separou e engatou novamente um romance com Dudu Nobre, que durou até agosto de 2024, quando ele terminou a relação, de acordo com ela, por ciúme.

Porém, cansada de esperar que as promessas do cantor se concretizassem [como a de se separar da esposa], em fevereiro desse ano, Leticia colocou um ponto final no que ela chama de "namoro".

"Eu só queria que ele tivesse responsabilidade afetiva. Fui enrolada oito anos, enganada, caí no papo. Não sou a vilã aqui. Posso estar errada, mas ele está mais. Nunca quis falar nada, só meus amigos mais íntimos sabem dessa história, mas cansei de ser apontada como uma piranha. Foi muito difícil tomar a decisão de terminar porque é como se fosse um vício, não conseguia me livrar [...] Conheci alguém e estou me dando essa chance", contou Leticia ao Jornal Extra.

Leticia ainda contou ter sido assaltada em abril deste ano, onde, segundo ela, apanhou, quase morreu e perdeu seu celular para os bandidos. Com isso, ela afirmou que fotos dela e de Dudu Nobre juntos foram vazadas e foram parar nas redes sociais.

"A última vez em que falamos foi em maio. Ele não me procurou para esclarecer, mas soube que andou dizendo que eu fiz isso pra aparecer. Então eu esperaria oito anos pra vazar fotos, conversas e vídeos nossos? Eu podia ter feito isso quando perdi meu emprego. O que eu ganho com isso hoje?", questionou a ex-dançarina, que atualmente continua morando em um apartamento financiado em que o cantor ajudou a comprar. Este ano, Leticia, que está no sexto período da faculdade de Biomedicina, será a musa da União da Ilha.