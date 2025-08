Diogo Nogueira surge com novo visual e impressiona fãs: 'Quase não reconheci'

Diogo Nogueira, de 44 anos, foi às redes sociais para dar explicações aos fãs que não o reconheceram depois de mudanças feitas na aparência, como o transplante capilar.

Os fãs e seguidores do cantor acreditam que ele tenha realizado mais de um procedimento estético, além do transplante capilar em 2022.

No vídeo compartilhado pelo artista, são expostas algumas frases dos fãs que se tornaram rotina na vida de Diogo nos últimos dia: “Quem é esse cara na conta do Diogo Nogueira?”, “Tá nem parecendo com ele”, “Quase não reconheci”, “Alguma coisa está diferente”.

Depois o cantor surgiu nas redes sociais ironizando os comentários: “Prazer, Diogo Nogueira! O que tá confundindo vocês é o óculos, a barba ou o cabelo?”, escreveu na legenda de uma postagem no Instagram.

Diogo Nogueira, passou por um procedimento de transplante capilar em 2022 e desde então vem mostrando evolução nas redes sociais. Mesmo com os fãs afirmando que o cantor fez outras modificações, a especulação não foi confirmada por Diogo.