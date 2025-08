Síndrome rara causa a morte do funkeiro Leandro Abusado

O funkeiro Leandro Rogério, conhecido como Leandro Abusado, de 40 anos, morreu após sofrer complicações da síndrome de Fournier. O artista estava internado no Posto de Assistência Médica de Irajá, no Rio de Janeiro, e seu falecimento foi confirmado na última segunda-feira (dia 28).

Por meio das redes sociais, a família de Leandro confirmou a morte. O cantor sofreu com complicações da síndrome de Fournier, que é uma infecção rara e grave que atinge a região genital e perineal.

“É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso amigo. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável“, informou o texto.

Síndrome de Fournier

Em maio, o funkeiro foi diagnosticado com a doença. Na época, Leandro iniciou uma vaquinha virtual para colaborar com os custos do tratamento.

Leandro Abusado chegou a compartilhar um vídeo nas redes sociais comentando e explicando sobre o caso: “Isso tudo é causado por uma bactéria que penetra pela pele e se espalha pelo corpo. Se não se tratar e se cuidar, vai inchar tudo e a bactéria vai comer os pedaços de carne. Foi o que aconteceu comigo, minhas partes íntimas começaram a inchar, eu não sabia o que era, fiquei convivendo com isso duas semanas, e na segunda vi que estava saindo um cheiro estranho. Fui ao hospital e já estava algumas partes necrosadas“, contou Leandro.

Leandro Abusado

Nos anos 2000, o cantor fazia muito sucesso junto com o grupo Leandro e As Abusadas, ao lado da cantora Maysa. Além disso, o músico é um dos compositores de “Aqui no Baile do Egito”, que caiu nas graças do público novamente no TikTok.