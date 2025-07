Leo Dias deixa SBT e assina com a Band

O apresentador Leo Dias deixou o programa 'Fofocalizando' e o SBT, de forma oficial, na tarde desta sexta-feira (25). O jornalista, no entanto, já assinou um contrato e vai trabalhar da Bandeirantes.

Após receber o comunicado de desligamento de Leo Dias, o SBT oficializou a saída do jornalista. Em nota, a emissora paulista informou que o encerramento do contrato aconteceu de forma consensual.

“A Assessoria de Comunicação informa que o SBT e Leo Dias, de forma consensual, tomaram a decisão de encerrar a parceria profissional”.

No SBT, Leo Dias estava conduzindo o programa de entretenimento 'Fofocalizando' ao lado dos apresentadores Cariucha, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano.

Na Band, a tendência é que Leo Dias comande diversas atrações. No entanto, em entrevista à coluna da Fábia Oliveira, no portal Metrópoles, Dias disse que até o momento só realizou uma reunião com a nova empresa, por telefone, e que na próxima segunda ele deve ter nova reunião para alinhar o futuro.