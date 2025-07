Influencer tem carro vandalizado no Rio de Janeiro e diz que vai recorrer

Débora Peixoto, conhecida pelo trabalho em sites adultos, nesta quinta-feira (24), foi vítima de preconceito em sua residência na cidade do Rio de Janeiro. Ela sofreu um ataque de vandalismo com uma frase escrita no seu carro com tinta spray; ‘Foto nua não é trabalho’.

"Na hora eu congelei. Nunca imaginei que alguém teria coragem de fazer isso em plena luz do dia, bem na porta da minha casa", afirmou nas redes sociais. Segundo ela, o carro estava estacionado corretamente. Para ela, isso é um ataque direto à profissão dela e ainda afirmou que não tem vergonha e vai recorrer.

Leia também:

▹ Morango do amor: uma onda de nostalgia e modernidade



▹ Corpo de Preta Gil chega ao Rio para velório no Theatro Municipal



“Querem nos calar com vergonha, agressões e tinta sobre tudo o que construímos". Também disse que pretende registrar um boletim de ocorrência e garantiu que não deixará o caso passar em branco.

"Não foi só meu carro que tentaram atingir, mas minha liberdade de ser quem eu sou’’, afirmou a influencer.