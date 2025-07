Morango do amor: uma onda de nostalgia e modernidade

Você já deve ter visto nas redes sociais que o morango virou a febre do momento. Inspirado na tradicional maçã do amor, o doce vem conquistando espaço nas mãos e nos corações de quem busca uma versão mais moderna, prática e... instagramável.

A tendência surgiu nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram, no fim de 2023, quando confeiteiras começaram a adaptar a receita da maçã do amor para usar morangos, mas foi na última semana que o produto caiu mesmo nas graças do povo, após a onda de festas juninas. Mais delicado, fácil de servir e com apelo visual, o doce ganhou força entre os vídeos de receitas rápidas e passou a ser replicado em todo o país. De forma assustadora.

O conceito é simples, mas cheio de técnica: morangos frescos, envolvidos com brigadeiro de ninho e mergulhados em calda vermelha de açúcar. Com a mesma crocância da maçã do amor, servidos em espetinhos ou potinhos, a novidade tá virando a vida das confeiteiras de pernas para o ar.

Bruna Batista dos Santos e Patrícia Batista da Silva são primas e donas de uma confeitaria há cinco anos. O local, com balcões, mesas e cadeiras para receber clientes está de portas fechadas há dias, pois elas não estão conseguindo dar conta da produção.

Bruna e Paty | Foto: Layla Mussi

“Lançamos o morango do amor na quarta passada. De lá para cá, todos que a gente faz esgotam em minutos. É um processo demorado, e por isso, não conseguimos fazer em uma escala gigante. Mas, ontem fizemos 100 unidades e vendemos todos assim que ficaram prontos. Hoje já temos encomendas de 70 para serem entregues e retiradas ao meio-dia. Vamos produzir mais para a tarde”, contou Bruna.

Mas a fruta também está mudando a vida de confeiteiras com produções menores, como da Amanda Devillart, dona da marca A Doceria, que trabalha na cozinha do seu apartamento e vende para seus vizinhos do condomínio. “Minha produção é pequena pois faço tudo sozinha, mas o morango do amor virou febre e todos que consigo produzir estou vendendo”, contou.

Assim como Amanda, Bruna confirmou: produção como a do morango do amor elas só viveram em período de páscoa. “Está uma loucura para achar os insumos e para conseguir fazer todos os processo”, contou Amanda.

Bruna destacou também que o preço dos morangos subiu muito e que precisou aumentar até o valor da sobremesa. “Comprei caixa de morango por R$25, hoje já paguei R$45. Estávamos vendendo o morango do amor por R$13 e hoje precisamos aumentar para R$14”, contou Bruna.

Com o crescimento repentino da demanda, o reflexo já chegou às feiras e mercados. O preço do morango disparou. Em algumas regiões, a caixa da fruta dobrou de valor em poucas semanas, pressionada pela alta procura dos confeiteiros e pela sazonalidade da safra.

A popularidade do morango do amor também se deve ao apelo emocional. É um doce que remete à infância, às festas juninas, mas com um toque moderno. Une nostalgia e novidade, com uma beleza ímpar.

Mais que um doce, o morango do amor virou um fenômeno. E mesmo com a rotina puxada e o preço da fruta em alta, quem trabalha com ele só pensa em uma coisa: aproveitar o momento. O morango do amor veio para provar que a doçura da tradição pode, sim, ganhar novos sabores — e muitos likes