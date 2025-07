Ex-The Voice Brasil, Chelle é atração no Festival 'Trançar e Esperançar' em São Gonçalo

A artista Chelle, que encantou o país na última edição do The Voice Brasil, está entre as atrações confirmadas da 2ª edição do Festival Trançar é Esperançar, que acontece em São Gonçalo e integra o calendário oficial da cidade. Criada na cidade, Chelle volta às suas raízes com uma performance potente que mistura ancestralidade, resistência e afeto.

O evento, idealizado pela Associação Mulheres da Parada em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Com o objetivo de fortalecer redes de cultura, identidade e empreendedorismo entre mulheres negras, o festival propõe uma experiência imersiva baseada na cultura ancestral, empreendedorismo, memória e sustentabilidade.

Com três dias de atrações culturais, concursos, feiras, oficinas, pitchs de empreendedorismo e shows. Além do show, o festival contará também com a presença de grandes nomes como Ryane Leão, Patrícia Marins, Fábio Simões e muito mais.

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

R. Dr. Feliciano Sodré, 100 - Centro, São Gonçalo - RJ

Data: 25, 26 e 27 de julho de 2025

Horário: 18h