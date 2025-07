Ana Maria Braga presta homenagem e vai às lágrimas ao falar de Preta Gil

Ana Maria não segurou as lágrimas e prestou uma nova homenagem à cantora - Foto: Reprodução/TV Globo

Ana Maria não segurou as lágrimas e prestou uma nova homenagem à cantora - Foto: Reprodução/TV Globo

Durante o programa "Mais Você", da TV Globo, exibido ao vivo nesta segunda-feira (21), a apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao falar sobre Preta Gil, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos, durante sua passagem pelos Estados Unidos para realizar um novo tratamento contra o câncer de intestino.

Ana Maria não segurou as lágrimas e prestou uma nova homenagem à cantora durante o programa, que contou com a participação, de maneira virtual, do apresentador Luciano Huck. Ao citar momentos ao lado de Preta, a apresentadora comentou sobre um momento, ocorrido em junho de 2023, em que Preta foi ao "Mais Você" para falar sobre o novo tratamento que ia iniciar de radioterapia.

“Ela contou sobre a fase que ela estava vivendo, como ela estava encarando com coragem e fé, muita coragem. Eu sei o que essa coragem quer dizer, sei mesmo, de verdade, com o tratamento e cada etapa do tratamento”, disse Ana ao relembrar da própria luta contra o câncer, não contendo a emoção ao falar de Preta.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023.