‘Açoitada’: Antonia Fontenelle lamenta morte de Preta Gil e diz que a perdoa por ataques

A youtuber Antonia Fontenelle publicou neste domingo (20) uma homenagem à cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos em decorrência de um câncer. No entanto, a despedida gerou polêmica nas redes sociais: ao relembrar um vídeo antigo com a artista, Fontenelle afirmou ter sido “açoitada” por amigos de Preta por divergências políticas, com o suposto aval da própria cantora.

"Preta, eu te perdoo por todas as vezes que fui fortemente açoitada pelos seus, com o seu aval, por questões políticas. A Preta que carrego em meu coração é a Preta desse vídeo e de tantos outros momentos alegres. Você foi gigante, raçuda. Descanse em paz", disse Fontenelle no seu perfil do Instagram.

Antonia Fontenelle rapidamente trancou os comentários da postagem. Entretanto, em outras páginas que repercutiram o assunto nas redes sociais, a fala da famosa foi alvo de críticas.

“Certas horas, se você não tiver nada de bom pra falar, melhor ficar calada”, sugeriu um internauta. “Completamente sem noção”, afirmou uma usuária. “Quando para lamentar a morte do outro, a pessoa precisa primeiro falar de si mesma, pode saber que o ego é maior que tudo. Pavor de quem torna tudo sobre si mesmo”, disse um terceiro.