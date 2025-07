“Pixote” é capturado em Cabo Frio após troca de tiros com a PM

Policiais militares prenderam em flagrante, após uma troca de tiros, um homem identificado como “Pixote”, de 33 anos, apontado como um dos principais membros do Comando Vermelho na Região dos Lagos. A prisão ocorreu neste domingo (20), no distrito de Tamoios, situado em Cabo Frio.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem é considerado um dos principais membros da facção Comando Vermelho e estava foragido da Justiça. Contra ele, há diversos mandados de prisão em aberto por crimes como tráfico de drogas, homicídios e organização criminosa.

A troca de tiros entre o criminoso e os policiais aconteceu durante uma cavalgada em Unamar, onde os militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT), em conjunto com o Serviço Reservado (P2) do 25º BPM, encontraram o homem. A corporação também informou que, quando Pixote notou a aproximação dos agentes, tentou fugir efetuando disparos, dando início à troca de tiros. Ele foi baleado e detido no local.

Após ser atingido, o criminoso foi socorrido em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, onde permanece sob custódia. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio).