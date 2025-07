Padre Júlio Lancellotti celebra missa poucas horas após deixar hospital

Poucas horas após receber alta do hospital, o padre Júlio Lancellotti celebrou uma missa durante a manhã desta sexta-feira (18), em São Paulo. O religioso havia sido internado com um quadro de desidratação nesta quinta-feira (17).

O padre é conhecido em todo o país por seu trabalho social com os moradores em situação de vulnerabilidade. A celebração realizada pelo padre foi na Paróquia São Miguel Arcanjo, situada no bairro da Mooca, onde o religioso recebeu os fiéis. No perfil do padre no Instagram, foi publicado um vídeo da celebração da missa.



A CNN Brasil informou que o padre Júlio Lancellotti teria eventos marcados em Belo Horizonte, no Fórum Técnico Minas Sem Miséria, preparado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, entre os dias 17 e 18; porém, os eventos foram cancelados.